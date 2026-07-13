França convocarà l'ambaixador rus i prepara sancions contra la xarxa de pirates informàtics de Moscou

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MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors de França, Jean-Noël Barrot, ha anunciat aquest dilluns que convocarà l'ambaixador rus, Aleksei Meixkov, pels atacs informàtics contra les autoritats i empreses franceses, i que preparen sancions contra aquesta xarxa de pirates cibernètics.
Barrot ha explicat en una entrevista de la cadena BFMTV que França ha estat un dels deu països europeus que ha patit en els darrers temps "una àmplia campanya cibernètica amb finalitats de sabotatge i espionatge" orquestrada pel Servei Federal de Seguretat (FSB) rus.
A més de convocar l'ambaixador rus a la seu d'Exteriors per traslladar-li la posició del Govern francès, Barrot ja ha avançat que s'aplicaran sancions contra nou persones i quatre entitats responsables d'aquesta campanya contra empreses, ministeris i operadors.
Entre els objectius no només hi ha aconseguir informació confidencial, sinó també sabotejar el funcionament d'infraestructures i cita com a exemple els darrers atacs a la xarxa ferroviària de Polònia.
Amb tot, Barrot ha assenyalat que França té la capacitat de detectar aquests atacs. "Hem reforçat considerablement les nostres defenses", ha destacat, traslladant aquestes aptituds a tot el sistema europeu, "un dels més avançats" per combatre atacs cibernètics i ingerències electorals.