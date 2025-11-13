França commemora aquest dijous el desè aniversari dels atemptats del 2015 a París

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
França commemora aquest dijous el desè aniversari dels atemptats perpetrats el 13 de novembre del 2015 a París, un conjunt d'atacs coordinats per part d'integrants del grup gihadista Estat Islàmic a diversos punts de la ciutat que van deixar 130 morts i més de 400 ferits, el pitjor atemptat de la història perpetrat al país europeu.
Els atacs, que van començar amb tres suïcides immolant-se als voltants de l'Stade de France a Saint-Denis després de no poder accedir a les instal·lacions durant un partit internacional, van continuar amb altres atemptats contra cafeteries i restaurants i amb un assalt contra el teatre Bataclan, on el grup nord-americà Eagles of Death Metall feia un concert.
La matança a la sala Bataclan, que es va saldar amb 90 morts i centenars de ferits, va incloure un segrest d'ostatges durant el concert, en què hi havia prop de 1.500 persones, fins que les forces especials van irrompre al teatre i matar els terroristes, un dels quals es va immolar.
Els atacs van ser perpetrats per tres grups diferents de terroristes, set dels quals van morir durant els atemptats, mentre que tres més van morir dies després en una batuda policial a Saint-Denis, entre ells Abdelhamid Abaaoud, considerat el 'cervell'. L'únic supervivent, Salah Abdeslam, nascut a Brussel·les, va ser detingut el 2016 a Bèlgica i condemnat el 2022 a cadena perpètua pel seu paper en els atemptats.
L'autoria dels atemptats va ser reivindicada per Estat Islàmic quan va assegurar que eren una venjança pels bombardejos francesos contra objectius del grup gihadista a l'Iraq i Síria, on el seu aleshores líder, Abu Bakr al-Baghdadi, havia declarat un 'califat' després d'una ofensiva llampec des del nord de l'Iraq.