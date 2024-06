Centenars de milers de manifestants a ciutats de França contra l'extrema dreta

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Unes 640.000 persones segons les organitzacions convocants i 250.000 segons la Policia s'han manifestat aquest dissabte a 150 ciutats i localitats de França contra l'extrema dreta, en una demostració de força amb un marcat caràcter electoral donada la proximitat de les eleccions legislatives anticipades del 30 de juny i el 7 de juliol.

Les manifestacions s'han produït a París i a altres grans ciutats convocades pels principals sindicats francesos. A la capital hi ha hagut dues marxes que han partit de la plaça de la República i han convergit a la plaça de la Nació, informa la televisió francesa BFMTV.

La convocatòria tenia previst reunir entre 50.000 i 100.000 persones, segons estimacions policials citades per la cadena, per la qual cosa ha estat un èxit per a les organitzacions que s'hi han adherit, com la Confederació General de Treballadors (CGT), sindicats estudiantils, SOS Racisme i la Lliga dels Drets Humans.

En la convocatòria critican "l'inèdit resultat" d'Agrupació Nacional, força més votada en les eleccions europees del 9 de juny, i temen que l'extrema dreta "guanyi poder" els comicis.

Per això demanen a la ciutadania "prendre consciència d'aquest moment històric en què ens trobem: aquest moment en què el nostre país corre el risc per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial de caure del costat de l'extrema dreta".