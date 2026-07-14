França celebra el Dia de la Bastilla amb una desfilada multitudinària

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -
França ha celebrat aquest dimarts la seva festa nacional, coneguda com el Dia de la Bastilla i en què es commemora l'inici de la Revolució Francesa el 1789, amb una desfilada multitudinària i mostres de suport a Ucraïna per la invasió de Rússia.
La desfilada ha comptat amb la presència de desenes de líders mundials, entre ells el president espanyol, Pedro Sánchez, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, el canceller alemany, Friedrich Merz, i el primer ministre britànic, Keir Starmer, entre d'altres, que han estat convidats a presenciar-la als Camps Elisis.
Enguany, uns 500 militars dels països que conformen la coalició de voluntaris --bloc militar i polític de 37 països aliats, liderat per França i el Regne Unit-- han encapçalat la marxa militar. Es tracta de la desena cerimònia que presideix el cap de govern del país, Emmanuel Macron, que ha reivindicat la "fraternitat" com el valor central francès i ha passat revista a les tropes.
Així, les autoritats franceses volen transmetre un clar missatge: el d'una Europa que desperta en el pla estratègic en un context internacional de grans conflictes. En total, milers de persones han sortit al carrer de la capital per ser partícips de les celebracions.