França assaja el llançament d'un nou míssil balístic intercontinental sense càrrega nuclear

Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press
MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Les forces armades de França han dut a terme aquest dimarts el primer llançament de prova d'un nou míssil balístic intercontinental tipus M51 des d'un submarí nuclear situat davant les costes de Finisterre (nord-oest), un assaig presenciat pel president, Emmanuel Macron.
El ministeri de Defensa ha especificat en un comunicat que el llançament, que ha impactat al nord de l'oceà Atlàntic, ha estat efectuat pel submarí Le Vigilant i que l'assaig "demostra l'excel·lència de l'alta tecnologia (...) posada en marxa en el marc de la dissuasió".
"La Direcció General d'Armament-Assaig de Míssils ha seguit el míssil durant la fase de vol", ha especificat, abans d'aclarir que el projectil "no portava càrrega nuclear" i que l'assaig s'ha dut a terme "amb un estricte respecte cap als compromisos internacionals".
Macron ha estat present a l'assaig a bord d'una fragata de l'armada francesa, segons ha informat la cadena de televisió francesa BFM TV, sense que l'Elisi s'hagi pronunciat ara per ara sobre el llançament del M51.3, tercera versió del míssil mar-terra M51.