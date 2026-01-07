França aposta per una resposta conjunta d'Europa a la "intimidació" de Trump sobre Groenlàndia

Afirma que una intervenció militar nord-americana "no tindria sentit"
MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de França, Jean-Noel Barrot, ha apostat aquest dimecres per adoptar una "resposta conjunta" d'Europa a les paraules del president nord-americà, Donald Trump, sobre Groenlàndia, un territori que insisteix a reclamar al·legant motius de seguretat per als EUA.
"Volem prendre mesures, però volem donar una resposta conjunta amb els socis europeus. Qualsevol intimidació, independentment del seu origen, serà abordada, i estem preparant una resposta", ha explicat Barrot durant una entrevista amb l'emissora Radio France.
Així, ha assenyalat que "a mesura que creix la intimidació", França "vol prendre mesures", però "ho farà amb els seus socis europeus". "Aquesta és la raó per la qual ens reunim avui amb els nostres col·legues de Polònia i Alemanya en el format de Weimar", ha aclarit.
No obstant això, ha afirmat que no desitja veure's immers en "especulacions diplomàtiques". "No tindria cap sentit per a un país de l'OTAN atacar-ne un altre de l'Aliança. Seria un contrasentit i va en contra dels interessos dels EUA", ha declarat.
A més, ha reiterat que Groenlàndia "no està a la venda". "El seu futur serà definit per l'acord entre Groenlàndia i Dinamarca", ha explicat, a més de recordar que el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ja va descartar una possible intervenció militar com a Veneçuela.
Barrot ha aprofitat l'ocasió per demanar "calma" davant els comentaris i amenaces de Trump sobre el territori europeu i ha incidit que hi ha un "suport contundent per part dels EUA a Groenlàndia com a membre de l'OTAN".
Les aspiracions expansionistes de Trump sobre Groenlàndia han estat una constant des que va tornar a la Casa Blanca. Amb la justificació de la seguretat nacional i apel·lant a la presència de vaixells xinesos i russos a la regió, el president ha reclamat el control de l'illa.