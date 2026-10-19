França anuncia el toc de queda a diverses ciutats per contenir els possibles aldarulls

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern francès ha començat a anunciar aquest dilluns els imminents tocs de queda nocturns a diverses ciutats del país que ha anticipat fa unes hores, començant per Lilla, per evitar que es repeteixi l'onada de protestes, avalots i enorme tensió social que s'ha acabat de disparar aquest cap de setmana.
L'oficina del primer ministre francès, Sebastién Lecornu, ha confirmat als principals mitjans del país la imposició d'aquestes restriccions a les localitats, a més de Lilla, de Douai, Wattignies i Denain, des de les 20.00 d'aquest dilluns fins a les 06.00 de dimarts "amb el consens dels alcaldes afectats".
Aquest matí, Lecornu ha plantejat obertament la possibilitat d'imposar aquesta mesura a cada alcalde que ho sol·licités i s'ha mostrat més caut a l'hora d'apostar per una altra opció més radical com la declaració de l'estat d'emergència.
En el seu lloc, el primer ministre ha apostat per aquests "tocs de queda puntuals i molt localitzats".