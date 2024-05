França anuncia un nou desplegament per reduir la tensió a Nova Caledònia

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de França han anunciat aquest dijous un nou desplegament de mil efectius de les forces de seguretat per reduir la tensió a Nova Caledònia després que cinc persones han mort i 200 més han estat detingudes pels aldarulls registrats en territori francès a mesura que París defensa ampliar el cens electoral per permetre votar als ciutadans francesos.

El primer ministre francès, Gabriel Attal, ha confirmat que la decisió ha estat presa seguint una petició del president, Emmanuel Macron, i a causa que la situació "continua molt tensa" sobre el territori a causa dels saquejos, incendis, atacs i aldarulls. En aquest sentit, ha afirmat que aquests mil efectius addicionals se sumaran als 1.700 que ja són a la zona.

Aquestes revoltes, segons ha explicat Attal, són "per descomptat, indesitjables i impronunciables", tal com ha puntualitzat durant una roda de premsa. Per això, ha explicat, està previst emetre noves directrius durant les pròximes hores per "sancionar els saquejadors".

El primer ministre, que ha insistit en la importància del diàleg, ha lamentat la mort d'una cinquena persona; un agent de policia que ha mort en rebre un tret accidental a mans d'un company. En total, són dos els policies morts i tres els civils des que van començar les protestes.

D'altra banda, la reunió entre Macron i les autoritats locals de Nova Caledònia, prevista per a aquest dijous, s'ha hagut de cancel·lar atès que els líders en qüestió "no volen parlar entre ells", segons ha explicat l'Elisi.