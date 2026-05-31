Almenys 457 detinguts a França per disturbis després de victòria del PSG en la final de la Champions

La Fiscalia de París confirma un mort i un ferit greu en incidents sota investigació i set policies ferits
París concentra la majoria dels arrests en una nit marcada per incendis, actes vandàlics i enfrontaments aïllats amb la Policia
MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -
La nit de disturbis a França després de la victòria del Paris Saint Germain (PSG) contra l'Arsenal en la final de la Champions League se salda de moment amb 780 persones arrestades, de les quals 457 han acabat sota detenció, set policies ferits i un mort i un altre ferit greu en incidents la vinculació dels quals amb els altercats està encara sota investigació per la Fiscalia francesa.
El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, i la Fiscalia de París han confirmat aquestes xifres en els seus nous balanços provisionals d'aquest matí mentre la capital francesa (on han estat detingudes 277 persones, 195 adults i 82 menors), s'ha tornat a cuirassar a l'espera de les celebracions amb l'equip, que aterrarà a la ciutat entorn de les 13.30 hores.
Després dels disturbis, l'Ajuntament del districte 8 ha fet una crida al fet que no se celebrin "aglomeracions" en els Camps Elisis quan els aficionats rebin a l'equip després d'una nit d'escenes de destrucció després del triomf del conjunt parisenc.
"Atès que és impossible celebrar un partit sense que es produeixin disturbis, l'única resposta assenyada és una nova doctrina: 'zero reunions'", ha arribat a exigir l'Ajuntament en un comunicat.
En els Camps Elisis van arribar a concentrar-se aquesta passada nit fins a 20.000 persones, mentre la Policia desplegava diferents operatius per controlar l'afluència de públic. També s'han registrat importants concentracions als barris de Barbès i Strasbourg-Saint-Denis.
Segons Nuñez, durant la nit, almenys set agents de Policia han resultat ferits, un d'ells de gravetat, després d'una caiguda a Agen (Lot-et-Garonne), ciutat situada a la vora del riu Garona en la qual s'han registrat enfrontaments violents.
Així mateix, un quiosc ha estat incendiat i diversos vehicles han sofert desperfectes, mentre que diversos grups d'individus han intentat aproximar-se a una comissaria del districte VIII de París abans de ser dispersats per les forces de seguretat.
Les autoritats han informat igualment d'una breu invasió de la carretera de circumval·lació a l'altura de Port Mallot, on desenes de persones han irromput en la via abans de ser desallotjades. Als voltants del Parc dels Prínceps, prop d'un miler de persones han estat contingudes per la Policia després de la retirada de barricades improvisades.
La Prefectura ha assenyalat a més que durant els dispositius de seguretat han estat confiscades 24 bengales i al voltant d'un centenar de petards o morters pirotècnics. També s'han registrat actes vandàlics contra diversos establiments comercials i mobiliari urbà en diferents punts de la ciutat.
Els disturbis no s'han limitat únicament a París. Les autoritats han reportat incidents en altres localitats franceses, entre elles Grenoble i Tolosa de Languedoc. En la primera s'han registrat llançaments d'artefactes pirotècnics i danys en aparadors de diverses botigues. Segons el ministre de l'Interior, s'han registrat escenes de saqueig en unes quinze ciutats de França.
Davant del risc d'altercats, el Ministeri de l'Interior havia desplegat amb caràcter preventiu a 22.000 policies i gendarmes a tot el país, inclosos uns 8.000 efectius a París i la seva àrea metropolitana. Aquest diumenge es repetira un desplegament de 5.780 agents de policia i gendarmes a la capital francesa, més 2.500 bombers.
"La nostra responsabilitat és garantir a tots una celebració pública pacífica i totalment segura", havia assenyalat prèviament la Prefectura de Policia, que va insistir en les seves instruccions de "capacitat de resposta, compromís i fermesa".