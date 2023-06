França.- Almenys 150 detinguts en les protestes a França per la mort d'un adolescent en mans de la Policia

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 150 persones han estat detingudes durant les protestes a França que es van desencadenar el dimarts després que la Policia matés d'un tir a un jove de 17 anys a Nanterre.

El ministre d'Interior francès, Gérald Darmanin, ha informat aquest dijous a primera hora del matí la xifra de detencions, denunciant "una nit de violència insuportable contra símbols" del país com escoles, ajuntaments o comissaries.

"Donem suport als policies, gendarmes i bombers que donen la cara amb valentia. Vergonya pels que no van fer una crida a la calma", ha indicat el titular del ministeri a través del seu perfil a la xarxa social Twitter.

Darmanin, segons ha assenyalat una font ministerial al canal BFMTV, ha seguit de prop la situació durant tota la nit des de Beauvau, seu del Ministeri de l'Interior.

Les protestes d'aquesta nit no s'han limitat a la regió de París, sinó que s'han produït nombrosos disturbis en altres districtes de ciutats com Toulouse o Lille, on els enfrontaments han durat diverses hores.

Per la seva banda, el diari francès 'Le Figaro' ha informat durant la nit que hi ha hagut un intent de fugida de presos a la presó de Fresnes, situada a l'Illa de França. Desenes d'encaputxats van intentar irrompre al centre penitenciari per perpetrar la fugida, no obstant això, l'intent ha estat repel·lit.

Les protestes han esclatat després que un jove de 17 anys rebés un tret al pit en un control policial, després de la intercepció del seu vehicle. L'agent responsable, que romandrà detingut fins al dimecres, ha afirmat en una primera audiència que va actuar "en defensa pròpia".

Després de la mort de l'adolescent, la Policia va denunciar un intent d'atropellament, tot i que un vídeo ha desmentit aquesta versió. El Govern ha desplegat a uns 2.000 policies i gendarmes a Nanterre.