França, Alemanya i el Regne Unit ofereixen a l'Iran la represa immediata de les negociacions nuclears

Macron convida per telèfon el president iranià a la tornada a la taula de converses, "l'únic camí viable" cap a la pau

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

França, Alemanya i el Regne Unit han ofert a l'Iran la represa de les converses nuclears entre les potències europees i la república islàmica enmig d'una situació crítica per l'operació desencadenada divendres per l'exèrcit israelià contra territori iranià i la consegüent resposta de l'Iran.

El ministre d'Exteriors alemany, Johann Wadephul, ha estat l'encarregat d'allargar públicament la mà a Israel durant una entrevista amb la cadena ARD. "Alemanya, juntament amb França i el Regne Unit, està a punt. Oferim negociacions immediates sobre el programa nuclear. Espero que l'oferta sigui acceptada", ha manifestat el ministre, hores després que el president de França, Emmanuel Macron, parlés amb el seu homòleg iranià, Masoud Pezeshkian, per pronunciar-se en aquests mateixos termes.

Els tres països europeus formaven part de l'antiga delegació 5+1 (els cinc països membre del Consell de Seguretat més Alemanya) que va signar el 2015 l'històric acord nuclear amb l'Iran, pel qual la república islàmica es comprometia a buidar els dubtes sobre la naturalesa pacífica del seu programa a canvi de la reincorporació als mercats internacionals.

L'acord va quedar invalidat amb caràcter general després de la retirada unilateral ordenada pel president dels Estats Units, Donald Trump, tres anys després. Encara que els països europeus van manifestar intenció de seguir amb les negociacions, l'Iran va denunciar que en realitat s'havien tancat per complet a la decisió nord-americana.

En la seva trucada telefònica amb el president iranià, Macron ha aprofitat per demanar l'alliberament de dos francesos detinguts a l'Iran, Cécile Kohler i Jacques Paris, i ha exigit al seu homòleg protecció per als seus diplomàtics, personal i ciutadans francesos al país.

"El programa nuclear de l'Iran és una preocupació greu i s'ha de resoldre mitjançant la negociació. Per tant, he convidat el president Pezeshkian a tornar ràpidament a la taula de negociacions per aconseguir un acord, l'única via viable per a la desescalada", ha fet saber Macron a X: "Estem disposats", ha afegit, "a contribuir i a mobilitzar tots els nostres esforços per aconseguir aquest objectiu".

L'Iran no s'ha pronunciat sobre aquesta oferta i en les últimes hores ha denunciat el suport que Alemanya ha donat a les operacions israelianes: el mateix ministre Wadephul reivindicava el dret d'Israel a defensar-se davant de la possibilitat que l'Iran acabés fabricant una arma nuclear, cosa que Teheran ha desmentit moltes vegades.

En un missatge publicat a X, el portaveu iranià d'Exteriors, Esmaeil Baqaei, ha lamentat la postura d'Alemanya i apel·lat la història com a exemple. "Preguntin als supervivents dels refugiats polonesos i francesos que van rebre passaports iranians per estar a resguard de Hitler. Els que estan perpètuament al costat equivocat de la història, és millor que ara guardin silenci", ha resolt.