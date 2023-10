Fonts mèdiques palestines informen de la mort de 400 persones en 24 hores per bombardejos israelians contra Gaza

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Fonts mèdiques palestines han informat de la mort d'almenys 400 persones pels bombardejos de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) perpetrats aquest diumenge contra la Franja de Gaza.

Després d'una nova jornada d'atacs, les FDI han continuat arremetent contra l'enclavament al llarg de la nit i, segons ha publicat l'agència de notícies palestina Wafa, les forces israelianes han comès 25 massacres després de disparar contra edificis residencials.

Així, l'artilleria i l'aviació israeliana han tingut com a principals objectius la zona nord de la Franja, com Jabalia i Beit Lahia, encara que també han atacat Jhan Yunis i Rafah, en el sud.

Les FDI han reclamat a la població local l'evacuació de la zona nord per intensificar la seva campanya de bombardejos, una exigència criticada per l'ONU i diverses ONG davant l'enorme dificultat per dur a terme aquests trasllats entre els atacs aeris, la qual cosa se suma a la impossibilitat de traslladar a ferits i malalts, entre d'altres.

A més, l'Exèrcit israelià ha bombardejat els voltants del complex mèdic d'Al-Shifa, al centre de la ciutat de Gaza, així com el de l'hospital d'Al-Quds, a l'oest; Israel ha llançat en nombroses ocasions avisos per evacuar centres de salut sota amenaça de bombardejar-los.

Segons fonts del Ministeri de Salut palestí consultades per la citada agència, aquesta és una estratègia que el seu objectiu és sotmetre a una pressió encara major al sistema sanitari gazià, que es troba pràcticament col·lapsat, una situació que pot agreujar-se per la falta de combustible als hospitals.

El mateix ministeri ha assegurat que la situació mèdica de la zona es troba "al seu pitjor moment" a causa del gran nombre de morts i de ferits dins dels mateixos. A més, ha explicat que els atacs israelians han "esborrat del mapa" barris sencers i que famílies senceres "han estat completament eliminades" a diverses ciutats.

Des de la incursió del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra el sud d'Israel el 7 d'octubre i la posterior resposta de les FDI, gairebé 4.700 palestins han mort i uns 14.000 han resultat ferits; entre els morts hi ha comptabilitzats més de 1.800 nens.

A més, entorn d'1,4 milions de palestins s'han vist desplaçats a causa dels bombardejos d'Israel contra la Franja, d'acord amb la darrera avaluació de l'agència de l'ONU, que ja ha confirmat l'entrada de dos combois humanitaris a la Franja de Gaza des d'Egipte.