La Flotilla rumb a Gaza alerta de l'acostament de diversos bucs després d'entrar en "zona de risc"

MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha afirmat aquest dimecres que "diversos vaixells no identificats" s'han aproximat a diverses embarcacions de la missió i ja s'han allunyat, mentre continua el seu acostament a la Franja de Gaza, aïllada pel bloqueig naval imposat per Israel, després d'haver entrat a la "zona de risc" on les anteriors missions van ser interceptades.
"Diversos vaixells no identificats s'han apropat a algunes embarcacions de la flotilla, algunes de les quals tenien els llums apagats", ha alertat a través del seu canal de Telegram. "Els participants van activar els protocols de seguretat en previsió d'una possible intercepció", ha agregat, apuntant al fet que "els vaixells ja s'han allunyat de la flotilla".
Després d'això, la missió ha comunicat que continua el seu avenç marítim cap a la Franja, situant-se a una distància de 120 milles nàutiques i "prop de la zona on es van produir les intercepcions i/o atacs a flotilles anteriors", que, com aquesta, tractaven de trencar el bloqueig naval israelià i lliurar ajuda humanitària.
Amb prou feines dues hores abans, la GSF es va declarar en "alerta màxima" després de detectar un increment en "l'activitat de drons sobre la flotilla". "Diversos informes apunten a la possibilitat que es produeixin diferents incidents en les properes hores", han indicat sense donar majors detalls.
Amb tot, l'eurodiputada francopalestina de França Insubmisa Rima Hassan, que participa en la missió, ha afirmat a través del seu compte a 'X' que "la intercepció tindrà lloc molt probablement aquest matí", citant la presència de "dos bucs militars (...) a poques hores de navegació".
Per contra, la flotilla ha advertit hores abans que la fragata de l'Armada espanyola "segueix navegant" a una velocitat de creuer que, segons ells, amb prou feines aconsegueix la meitat de la seva capacitat màxima, per la qual cosa no arribarà a la flotilla fins a aquest dimecres al migdia "en el millor dels casos".