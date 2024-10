Florensa (IEMed) adverteix contra la polarització arran del conflicte a Orient Mitjà

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Senén Florensa, ha obert aquest dissabte la Conferència de la societat civil euromediterránea contra la polarització arran d'Orient Mitjà, advertint precisament dels perills que implica polaritzar.

La Conferència de la societat civil euromediterránea contra la polarització arran d'Orient Mitjà se celebra aquest cap de setmana amb el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', amb més de 200 participants d'uns 30 països, organitzada pel propi IEMed amb suport de la UE.

Florensa ha afirmat que aquesta conferència pretén aconseguir acords contra la polarització, inclòs l'antisemitisme i l'antiislamisme que implica.

PROCÉS DE BARCELONA

Ha considerat que la Història mediterrània sempre ha estat complexa però també ha generat intercanvi, però "avui desafortunadament la situació s'ha anat complicant", malgrat els anys d'optimisme i esperança després del Procés de Barcelona de fa 30 anys, ha recordat.

El 2025 es compliran aquests 30 anys del llançament del Procés de Barcelona, així que ha desitjat reforçar ara els seus objectius: reforçar la zona perquè sigui regió de pau estabilitat, diàleg, comprensió i col·laboració econòmica.

Florensa ha dit que els atacs terroristes d'octubre de 2023 i el conflicte posterior "amenacen precisament a tota la regió" i ha qualificat d'essencial la societat civil reunida en aquesta conferència per reaccionar davant de la polarització que ha sorgit.