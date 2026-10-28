Publicat 28/10/2026 21:28

Flávio Bolsonaro s'autoproclama "veritable president electe del Brasil" i denuncia frau electoral

Flávio Bolsonaro vota en les eleccions presidencials del Brasil, en imatge d'arxiu a 25 d'octubre
Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press

   MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

   L'excandidat presidencial brasiler Flávio Bolsonaro s'ha autoproclamat aquest dimecres com a "verdader president electe" del país en la seva primera declaració després de completar la seva fugida als Estats Units després de la seva derrota a les eleccions presidencials d'aquest passat cap de setmana.

   "Em dirigeixo al poble brasiler i a la comunitat internacional com el verdader president electe del Brasil", ha anunciat Bolsonaro en un comunicat en què ha denunciat l'existència d'un frau electoral en benefici del seu rival i triomfador de les eleccions, el president Luiz Inácio Lula da Silva.

   L'excandidat, l'avió del qual ha aterrat fa unes hores a la ciutat de Miami (Florida) després de fugir del seu país a través de l'Argentina i l'Equador, ha aprofitat per agrair "la benvinguda" al president dels Estats Units, Donald Trump, i al "meravellós poble nord-americà", segons resa una llarga missiva recollida pels mitjans brasilers.

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