Flávio Bolsonaro s'autoproclama "veritable president electe del Brasil" i denuncia frau electoral

Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
L'excandidat presidencial brasiler Flávio Bolsonaro s'ha autoproclamat aquest dimecres com a "verdader president electe" del país en la seva primera declaració després de completar la seva fugida als Estats Units després de la seva derrota a les eleccions presidencials d'aquest passat cap de setmana.
"Em dirigeixo al poble brasiler i a la comunitat internacional com el verdader president electe del Brasil", ha anunciat Bolsonaro en un comunicat en què ha denunciat l'existència d'un frau electoral en benefici del seu rival i triomfador de les eleccions, el president Luiz Inácio Lula da Silva.
L'excandidat, l'avió del qual ha aterrat fa unes hores a la ciutat de Miami (Florida) després de fugir del seu país a través de l'Argentina i l'Equador, ha aprofitat per agrair "la benvinguda" al president dels Estats Units, Donald Trump, i al "meravellós poble nord-americà", segons resa una llarga missiva recollida pels mitjans brasilers.