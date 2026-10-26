Flávio Bolsonaro rebutja els resultats electorals i anuncia que demanarà l'anul·lació dels comicis

Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El candidat ultradretà a la Presidència del Brasil, Flávio Bolsonaro, ha anunciat que no reconeixerà els resultats de la segona volta de les eleccions celebrades aquest diumenge, en les quals l'actual mandatari, Luiz Inácio Lula da Silva, ha aconseguit la reelecció, i ha avançat que la seva formació demanarà l'anul·lació dels comicis després de la polèmica pròrroga de l'horari de votació.
En una declaració pública després de confirmar-se la victòria de Lula amb el 51,79% dels vots enfront del seu 48,21%, el representant del Partit Liberal (PL) ha qualificat d'"inacceptable" l'ocorregut durant la jornada electoral i les seves crítiques se centren en la decisió del jutge del Tribunal Suprem Federal, Cristiano Zanin, d'ampliar l'horari de votació en tot el país durant dues hores a causa dels problemes registrats amb el transport públic.
Bolsonaro ha acusat a Zanin (al que s'ha referit com "exadvocat de Lula") de canviar "les regles del joc enmig del joc" i d'"atropellar a la justícia electoral especialitzada" en prendre la decisió a les 17.01 hores (hora local), moment en el qual havien de tancar els col·legis: "Això mai havia ocorregut en la història del Brasil, va haver-hi una ruptura total de la igualtat entre els brasilers de diverses ciutats i estats", ha denunciat el candidat.