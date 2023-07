El flamant Consell OTAN-Ucraïna es reuneix dimecres per discutir el final de l'acord del gra

BRUSSEL·LES, 23 jul. (DPA/EP) -

El nou Consell OTAN-Ucraïna es reunirà aquest dimecres a petició de Kíiv per avaluar la situació al mar Negre després del final de l'acord indirecte entre Kíiv i Moscou per a l'exportació de gra.

L'objectiu d'aquest consell, creat en la cimera de l'Aliança Atlàntica celebrada aquest mateix mes a Vílnius (Lituània), serà el d'"efectuar una ronda de consultes" entre els ambaixadors d'Ucraïna i els estats membre de l'OTAN, per "discutir el possible transport de gra ucraïnès a través del mar Negre", segons ha fet saber la portaveu de l'OTAN, Oana Lungescu.

L'acord d'exportació de gra es va assolir fa un any a la ciutat turca d'Istanbul amb la mediació de les autoritats turques i les Nacions Unides. El pacte permetia exportar cereals ucraïnesos i productes agrícoles russos a través dels ports del mar Negre i de l'estret del Bòsfor. Durant el cap de setmana passat, Putin va insistir que no percebia un compliment de les condicions per estendre aquest acord, que va acabar expirant dilluns.

La trobada, ha assenyalat la portaveu, tindrà lloc a nivell d'ambaixadors.

L'anunci té lloc després que el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, van abordar aquesta situació en una conversa telefònica aquest passat dissabte.

"Hem compartit les nostres impressions sobre la situació actual al mar Negre i els riscos que planteja per a la seguretat alimentària mundial", ha explicat Zelenski en un missatge publicat en el seu compte de Twitter.

Així mateix, tots dos líders han identificat "els passos futurs necessaris per desbloquejar i operar de manera sostenible el corredor de gra".

Finalment, Zelenski i Stoltenberg també han parlat dels passos a seguir per Ucraïna en el seu possible futur dins de l'OTAN, d'acord amb les converses de la recent cimera.