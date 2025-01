La Fiscalia del TPI demana l'emissió d'una ordre d'arrest contra el líder dels talibans

Khan també reclama una ordre d'arrest contra el cap de l'aparell judicial afganès per "persecució per motius de gènere"

MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha reclamat aquest dijous a l'organisme que emeti una ordre d'arrest contra el líder suprem dels talibans, el mul·là Hibatullah Akhundzada, i el cap de l'aparell judicial de l'Afganistan, Abdul Hakim Haqqani, per suposats crims contra la humanitat relacionats amb la "persecució per motius de gènere" contra les dones afganeses.

Khan ha indicat en un comunicat publicat per la seva oficina que ha presentat les sol·licituds després que les investigacions hagin permès determinar que "hi ha motius raonables" per considerar que Akhundzada i Haqqani "tenen responsabilitat penal en un crim contra la humanitat de persecució per motius de gènere".

"La meva oficina ha conclòs que aquests dos ciutadans afganesos són penalment responsables de perseguir nenes i dones afganeses, i també persones que els talibans perceben com incomplidors de les seves expectatives ideològiques quant a la identitat de gènere o expressió o que perceben com aliats de nenes i dones", ha manifestat.

Així, ha incidit que "aquesta persecució s'ha comès des d'almenys el 15 d'agost del 2021 --data en la qual els fonamentalistes van ocupar la capital de l'Afganistan, Kabul, després de la fugida de l'aleshores president, Ashraf Ghani-- fins avui a tot el territori de l'Afganistan".