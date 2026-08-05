La Fiscalia de Tetuán processa a 25 persones per organitzar els desplaçaments irregulars cap a Ceuta

Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wir / DPA
MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Tetuán ha processat a 25 persones per delictes relacionats amb l'organització dels desplaçaments irregulars o el transport de passatgers sense llicència en el marc de l'entrada dijous passat de centenars de milers de migrants des del Marroc cap a la ciutat autònoma de Ceuta.
Entre els càrrecs també es troben excedir el nombre de passatgers permesos; permanència il·legal al país després de l'expiració d'un visat; insults i agressions contra membres de les forces de seguretat; desobediència, així com destrucció deliberada de béns i instal·lacions públics, segons va recollir aquesta setmana el portal Hespress.
El Govern del Marroc va negar el dilluns haver actuat sota "pressions ni xantatge" quan dijous passat van creuar desenes de milers de persones cap a Ceuta i va manifestar la seva "decepció" davant de les reaccions d'alguns responsables polítics europeus, a qui va acusar de tractar d'"instrumentalitzar" la crisi migratòria per als seus interessos electorals.
Al·ludint als últims esdeveniments a Ceuta, fonts diplomàtiques marroquines van negar a Europa Press que s'hagi produït una "relaxació" per part de les autoritats de les polítiques migratòries, mentre que van assegurar que "qui intenti travessar" la frontera de forma irregular "sap que serà retornat i que el Marroc acceptarà la seva tornada", un "compromís" que Rabat manté des de fa "anys".