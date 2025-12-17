La Fiscalia sol·licita un nou judici contra Sarkozy per la presumpta trama de manipulació de testimonis

Europa Press/Contacto/Michtof - Arxiu
MADRID, 17 des. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de França ha sol·licitat un nou judici contra l'expresident Nicolás Sarkozy en el marc d'una trama de manipulació de testimonis en el cas que el va portar a la presó el passat octubre pel suposat finançament de la seva campanya electoral el 2007 amb fons libis.
L'organisme ha demanat que l'exmandatari sigui jutjat pels càrrecs de conspiració per cometre frau en associació criminal i la recepció de béns robats en relació amb la manipulació de testimonis, segons un comunicat del que s'ha fet ressò l'emissora pública France Info.
Així mateix, ha demanat la celebració d'un judici contra l'esposa de Sarkozy, Carla Bruni, pel càrrec de conspiració per cometre frau en associació criminal, si bé ha sol·licitat el sobreseïment parcial de l'exmodel pel segon dels dos delictes atribuïts a l'expresident.