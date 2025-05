La Fiscalia del Perú denuncia a Boluarte i a 6 exministres per la repressió en protestes antigovernamentals

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia del Perú ha presentat aquest dijous una denúncia constitucional contra la presidenta del país, Dina Boluarte, i a sis exministres pels presumptes delictes de lesions lleus i greus comeses contra almenys dues dels manifestants que van participar en les protestes antigovernamentals entre finals del 2022 i principis del 2023.

Així ho ha anunciat l'organisme en el seu compte de la xarxa social X, amb un comunicat en el qual també ha assenyalat als exministres de l'Interior César Augusto Cervantes, Víctor Rojas i Vicente Romero i a l'exministre de Defensa Jorge Luis Chávez "com a presumptes autors dels delictes de lesions lleus i greus en greuge de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega i uns altres".

Els fets imputats es refereixen a les protestes deslligades contra el Govern peruà entre el 7 de desembre del 2022 i 9 de febrer del 2023 a les regions d'Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco i Puno, així com a Lima Metropolitana, que van deixar almenys "75 víctimes per l'ús excessiu i desproporcionat de la força pública exercida per la Policia Nacional del Perú i les Forces Armades", segons ha informat el Ministeri Públic.