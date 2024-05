La Fiscalia de Guatemala registra la seu de Save the Children per suposat abús de menors

L'ONG, "impactada" per un registre "sense precedents", denúncia que "no hi ha evidències que recolzin cap acusació"

MADRID, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Guatemala ha registrat aquest dijous la seu de l'ONG Save the Children amb motiu d'una investigació "de caràcter transnacional" sobre suposades "vulneracions i abusos en contra de la infantesa guatemalenca".

El cap de la Fiscalia Especial Contra la Impunitat (FECI), el qüestionat Rafael Curruchiche, ha explicat que l'operació ha inclòs un registre, inspecció i presa d'evidències "a l'encalç d'una investigació" de "gran transcendència", mentre que han sol·licitat suport al Ministeri Públic de Texas.

L'objectiu d'aquesta sol·licitud és "donar seguiment a la denúncia i unir esforços per abordar de manera integral aquesta investigació", ha asseverat Curruchiche a través d'un vídeo compartit a la xarxa social X, anteriorment coneguda com Twitter.

"El Ministeri Públic reitera el seu compromís fort i ferm de lluitar per la infantesa guatemalenca i no permetre sota cap circumstància que els seus drets siguin vulnerats, doncs no anem a tolerar cap acció que vulneri la nostra infantesa, perquè els nens són el més important", ha conclòs.

SAVE THE CHILDREN, "IMPACTADA" PER UN REGISTRE "SENSE PRECEDENTS"

Després del registre, l'ONG, que s'ha mostrat "impactada i desconcertada" per un registre "sense precedents" de les seves oficines, ha denunciat que no se'ls ha donat a conèixer "cap acusació específica" i que "no hi ha evidències que recolzin cap acusació de conducta indeguda".

"Durant gairebé 50 anys hem treballat a Guatemala amb diferents ministeris i municipalitats en programes de salut i nutrició per a la infantesa, accés a l'educació i alimentació en el sistema escolar públic, i assistència a nens, nenes, adolescents i les seves famílies durant emergències. Hem protegit a la infantesa de qualsevol abús dels seus drets. No facilitem --i mai ho hem fet-- el trasllat de nens, nenes o adolescents de Guatemala", ha assenyalat.

Save the Children, que ha destacat que és l'organització líder en la defensa dels drets dels menors al món i que els garanteixen en més de cent països, ha asseverat que les seves "dècades de treball en favor de la infantesa a Guatemala parlen" del seu "compromís i responsabilitat" tant amb els menors amb els quals treballen com amb les seves famílies, "garantint sempre la protecció" dels beneficiaris.