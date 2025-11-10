La Fiscalia de França demana que Sarkozy sigui alliberat amb mesures de control judicial

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de França ha sol·licitat aquest dilluns que l'expresident Nicolas Sarkozy sigui alliberat amb mesures de control judicial després de gairebé vint dies a la presó, on es troba des que va ser condemnat a cinc anys de reclusió per associació de malfactors en relació amb els fons que va rebre la seva campanya per part del règim del difunt líder libi Moammar al-Gaddafi.
Així mateix, la Fiscalia ha defensat que l'exmandatari ha de tenir prohibit contactar amb testimonis i altres parts implicades en el cas per evitar qualsevol possible ingerència en el procés.
L'expresident, que ha comparegut mitjançant videoconferència, ha reiterat que no va sol·licitar finançament a l'exlíder libi i que la presó és "una experiència terrible", segons ha informat la cadena BFM TV. "És dur, és molt dur", ha afirmat.
La vista té lloc després que els advocats de Sarkozy hagin apel·lat contra la condemna, un procés que s'espera de cara al 2026. Per tant, la petició gira al voltant de la possibilitat que sigui alliberat fins que la sentència sigui revisada o confirmada en apel·lació.
Sarkozy va ser empresonat el 21 d'octubre i va denunciar ser víctima d'un "escàndol judicial" que, segons ell, "ha humiliat França". L'antic dirigent conservador, que es va convertir en el primer expresident de França a ingressar a la presó, sempre ha negat qualsevol irregularitat i ha denunciat una suposada persecució política contra ell a través dels tribunals.