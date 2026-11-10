La Fiscalia entra a habitatges de l'expresident Peña i l'excap del BCP i imputa 27 persones pel cas Ueno

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia General del Paraguai ha entrat en els habitatges particulars de l'expresident de la República, Santiago Peña, i de l'expresident del Banc Central del Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, en el marc de la investigació per la fallida del banc Ueno Bank, una causa que compta ja amb 27 persones imputades i en la qual s'indaga la col·locació irregular de fons públics i previsionals a l'entitat bancària paraguaiana que va fer fallida.
Durant les intervencions, assumides per agents de la Unitat Especialitzada de Delictes Econòmics i Anticorrupció (UDEA), els fiscals han confiscat abundant documentació, equips informàtics, suports digitals i dispositius electrònics punt en les residències dels dos exmandataris com en la seu de Ueno Casa de Borsa.
En un registre previ efectuat el diumenge en un altre habitatge de Peña a la localitat de San Bernardino, els investigadors van localitzar un "espai de seguretat de gran complexitat" que encara està pendent d'obertura pericial.