La Fiscalia d'Oregon investiga el tiroteig d'un agent federal a Portland que ha ferit a dues persones

Europa Press/Contacto/Timothy J. Gonzalez
MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de l'estat d'Oregon ha anunciat l'obertura d'una investigació sobre el tiroteig ocorregut aquest dijous a Portland, on dues persones de nacionalitat veneçolana han resultat ferides per trets d'un agent de l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera (CBP, per les seves sigles en anglès).
"Notícia d'última hora: Obrirem una investigació formal sobre el tiroteig en el qual es van veure involucrats agents federals avui a Portland", ha indicat el fiscal general Dan Rayfield en el seu compte de la xarxa social X, on ha assenyalat que l'organisme analitzarà "si algun agent federal va actuar fora de l'àmbit de la seva autoritat legal".
El tiroteig de Portland, que ha tingut lloc amb prou feines un dia després de la mort d'una dona de 37 anys abatuda per un membre del Servei de de Control d'Immigració i Duanes (HISSI) a Minneapolis, a l'estat de Minnesota, "no fa més que accentuar la necessitat de transparència i rendició de comptes", en paraules de Rayfield.