La Fiscalia dels EUA emet una ordre de detenció contra Raúl Castro

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats dels Estats Units (EUA) han emès aquest dilluns una ordre de detenció contra l'expresident de Cuba Raúl Castro per l'atac el 1996 contra dos avions civils en aigües internacionals pertanyents a l'organització d'exiliats cubans Hermanos al Rescate, un incident que es va saldar amb la mort de tres nord-americans i un resident als EUA.
"La nostra oficina ha aconseguit una ordre de detenció estatal contra el dictador comunista Raúl Castro en què se l'acusa de conspiració per cometre assassinat en primer grau", ha anunciat el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
El fiscal ha assegurat que Castro, imputat pel mateix assumpte al maig, "va ordenar l'assassinat premeditat i sancionat per l'estat de quatre ciutadans de Florida a sang freda". "Florida no deixarà d'exigir que es retin comptes per la mort de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña i Armando Alejandre Jr.", ha afegit.