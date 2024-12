La Fiscalia dels EUA anuncia nous càrrecs contra el sospitós de la mort a trets del CEO d'UnitedHealthcare

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha anunciat aquest dijous nous càrrecs federals contra el principal sospitós de la mort a trets de Brian Thompson, conseller delegat d'UnitedHealthcare, en el centre de Manhattan (Nova York), Luigi Mangione, acusat d'assetjament i assassinat i d'ús de silenciador en un delicte violent.

"Avui, el Departament de Justícia ha presentat càrrecs federals d'assassinat contra Luigi Mangione. Va planejar el seu atac durant mesos i va assetjar a la seva víctima durant dies abans d'assassinar-lo, planificant metòdicament quan, on i com dur a terme el seu crim", ha declarat.

Segons la denúncia, Mangione va planejar durant els últims mesos la mort de Thompson en un intent per iniciar un debat públic sobre la indústria sanitària, seleccionant a la víctima i el seu parador. Per a això, va viatjar a Nova York més d'una setmana abans de l'assassinat, temps que va aprofitar per realitzar un reconeixement de la zona.

Mangione està acusat d'un càrrec d'ús d'un arma de foc per cometre l'assassinat, que comporta una pena màxima de mort o cadena perpètua; assetjament interestatal amb resultat de mort, que comporta pena màxima de cadena perpètua; assetjament mitjançant l'ús d'instal·lacions interestatales amb resultat de mort, que comporta pena màxima de cadena perpètua; i un càrrec de tret d'arma de foc equipada amb silenciador per promoure delicte violent, que comporta una pena màxima de cadena perpètua.

També enfronta càrrecs a Pennsilvània en relació amb l'arma de foc i la identificació falsa que suposadament tenia en la seva possessió quan va ser arrestat. De moment, el sospitós no s'ha declarat culpable dels càrrecs.