La Fiscalia dels EUA anuncia una investigació especial sobre el fill del president Biden

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha anunciat aquest divendres la designació del fiscal per l'estat de Delaware David Weiss com a investigador especial en un cas sobre Hunter Biden, fill del president dels Estats Units, Joe Biden.

Hunter Biden es va declarar culpable el juny d'una sèrie de delictes menors per irregularitats a la seva declaració de la renda, inclòs l'impagament d'impostos. No obstant això, els termes exactes de la seva declaració de culpabilitat mai van quedar resolts per un càrrec addicional per possessió d'armes de foc. Mentre aquest assumpte està en litigi, el fill de Biden es manté declarat com a no culpable.

Així mateix, s'enfronta a una possible investigació del Congrés dirigida pel Partit Republicà sobre el qual el president del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants, James Comer, descriu com els "negocis tèrbols" de la família Biden.

El president de la Cambra, el també republicà Kevin McCarthy, ha arribat a suggerir aquesta setmana que podria recolzar una possible investigació contra el propi president que podria adquirir la categoria d'impeachment' o judici polític.

El fiscal David Weiss, que ja està examinant el cas contra Hunter Biden en qualitat d'advocat de l'estat, va ser nominat el 2017 per l'aleshores president, Donald Trump, i ratificat pel Senat republicà un any després. Amb la nominació de Weiss, Biden vol eliminar tots els dubtes sobre qualsevol acusació de partidisme en favor del seu fill.

Els fiscals federals s'han passat cinc anys investigant Hunter Biden per possibles delictes greus d'evasió d'impostos, rentat de diners i uns altres possibles delictes.