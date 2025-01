La Fiscalia de Corea del Sud imputa per insurrecció el president suspès Yoon Suk-yeol

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Corea del Sud ha anunciat la imputació del president del país suspès, Yoon Suk-yeol, en el marc de la investigació per la fallida declaració de llei marcial promulgada el 3 de desembre pel mandatari, ara desposseït de les seves funcions, en una decisió que va desencadenar una històrica tempesta política al país.

Yoon s'enfronta, segons el plec de càrrecs recollits per l'agència oficial de notícies sud-coreana, Yonhap, a una acusació de conspirar amb el llavors ministre de Defensa, Kim Yong-hyun, per incitar a una insurrecció a través de la declaració de la llei marcial i del desplegament de forces militars a l'Assemblea Nacional, el Parlament sud-coreà, per impedir que els diputats tombessin el decret, com va acabar passant a les poques hores.

Yoon també està acusat de planejar l'arrest i detenció de figures polítiques clau, inclòs el president de l'Assemblea Nacional, Woo Won-shik, i caps de partits rivals, així com funcionaris de l'organisme de control electoral.

Amb aquesta acusació, el president s'ha convertit ara mateix en el primer president del país imputat per insurrecció sota detenció i suspensió de funcions. Existeix a més una transcendència especial perquè el president s'ha salvat d'acusacions prèvies d'abús de poder que van haver de ser retirades per la immunitat que li concedeix el seu càrrec. No obstant això, res el protegeix d'una acusació ferma per insurrecció: un crim pel qual podria passar-se la resta de la seva vida a la presó.

El mandatari, que encara és considerat com a tal fins que el Tribunal Constitucional del país decideixi el contrari, va ser arrestat el 19 de gener després de negar-se en diverses ocasions a respondre davant del tribunal i l'ordre d'arrest expirava en qüestió d'hores.

LA DEFENSA ARGUMENTA QUE LA LLEI MARCIAL NO CONSTITUEIX UNA TRAÏCIÓ

L'equip legal del president encara no s'ha pronunciat sobre aquesta decisió però hores abans ja va traslladar el seu rebuig a una possible acusació de traïció.

"La llei marcial és una competència constitucional atorgada al president i mai hi ha hagut un cas en el qual l'exercici dels poders d'emergència per part del president fos castigat com a traïció", va manifestar ahir l'advocat del mandatari, Yoon Gap-geun.

"Aquesta conclusió gaudeix del suport de la majoria dels acadèmics constitucionals", va afegir el lletrat, en una roda de premsa des de Seül recollida pel diari 'Korea Herald'.