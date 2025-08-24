La Fiscalia de Corea del Sud demana una ordre d'arrest contra l'ex-primer ministre i expresident Han Duck-soo

MADRID 24 ago. (EUROPA PRESS) -
L'equip especial de fiscals ha demanat una ordre d'arrest contra l'ex-primer ministre sud-coreà i expresident en funcions del país, Han Duck-soo, per la seva implicació en la fallida llei marcial declarada a finals de l'any passat per l'expresident Yoon Suk-yeol que va arrossegar el país a la crisi política més greu de la seva història recent.
El fiscal especial Cho Eun-suk va presentar la sol·licitud després de considerar que l'ex-primer ministre va facilitar els esforços de Yoon per imposar el decret de la llei marcial el 3 de desembre de l'any passat, informa l'agència oficial de notícies sud-coreana Yonhap.
La Fiscalia ha acusat formalment l'ex-primer ministre de "complicitat amb un líder d'una rebel·lió, perjuri, creació de documents oficials falsos, dany de documents oficials, violació de la Llei de Gestió de Registres Presidencials i ús de documents oficials falsos".
A més, l'equip especial de la Fiscalia ha constatat que l'ex-primer ministre va incomplir les seves funcions bàsiques en entendre que, fins i tot sense disposicions explícites a la Constitució, té el deure legítim de controlar l'abús de poder per part del president.
"El primer ministre", ha recalcat la fiscal adjunta Park Ji-young, "és la principal institució estatal que vas agafar en el deure protegir la Constitució i també és el vicepresident del Consell d'Estat, un òrgan constitucional que pot supervisar i controlar per endavant l'exercici arbitrari del poder per part del president".