La Fiscalia del Brasil denuncia a Eduardo Bolsonaro per presumpta coacció al judici contra Jair Bolsonaro

La Fiscalia del Brasil ha denunciat aquest dilluns al diputat Eduardo Bolsonaro --fill de l'expresident Jair Bolsonaro-- i al comentarista Paulo Figueiredo --net de l'últim president de la dictadura militar, João Batista Figueiredo-- per un presumpte delicte de coacció comès en el procés judicial per intent de cop d'Estat.
"El fiscal general de la República, Paulo Gonet Branco, ha denunciat a Eduardo Bolsonaro i Paulo Renato Figueiredo Filho davant del Tribunal Suprem Federal (STF) per coacció en un procés judicial", ha anunciat a través del seu canal de Whatsapp en un missatge que recull que, segons la denúncia, "tots dos van emprendre accions per intervenir en processos amb l'objectiu de beneficiar a l'expresident i al mateix Paulo Renato Figueiredo Filho".
L'organisme ha precisat que se'ls acusa d'infringir l'article 344 del Codi Penal, que aborda "l'ús de la violència o amenaces greus per afavorir interessos propis o de tercers en processos judicials, policials o administratius".