El fiscal del TPI demana ordres de detenció contra Netanyahu, el seu ministre de Defensa i els líders de Hamas

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha demanat aquest dilluns l'emissió d'ordres de detenció contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant, i diversos alts càrrecs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per crims de guerra i contra la humanitat arran dels atacs del 7 d'octubre per part del grup islamista i la posterior ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

El fiscal cap del TPI, Karim Khan, ha afirmat en un comunicat que les ordres de detenció contra Netanyahu i Gallant deriven dels "motius raonables" per creure que "tenen responsabilitat penal" en crims de guerra i crims contra la humanitat "comesos al territori de l'Estat de Palestina, a la Franja de Gaza, almenys des del 8 d'octubre".

Així mateix, ha detallat que les ordres de detenció afecten igualment el cap de Hamas a Gaza, Yahya Sinwar; el cap de l'ala militar del grup, Mohamed Diab al-Masri, conegut com a Abú Deif; i el cap del braç polític de la formació, Ismail Haniye, per "responsabilitat penal per crims de guerra i contra la humanitat comesos a Israel i l'Estat de Palestina" des del 7 d'octubre.