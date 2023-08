La fiscal de Nova York acusa Trump d'inflar el seu patrimoni en més de 2.200 milions de dòlars en un any

MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

L'oficina de la fiscal general de Nova York ha acusat l'expresident dels Estats Units Donald Trump d'incrementar el seu patrimoni net personal davant les institucions financeres en més de 2.200 milions de dòlars (2.000 milions d'euros) en un any.

Aquesta acusació forma part d'una demanda civil que la fiscal novayorquina, Letitia James, va presentar contra Trump, alguns dels seus fills i l'Organització Trump, al·legant esforços durant més d'una dècada per inflar el patrimoni de l'empresari amb l'objectiu d'atreure préstecs favorables.

Segons els càlculs presentats pels fiscals, Trump va exagerar habitualment la seva situació financera personal de 2011 a 2021, i va exagerar la seva situació financera personal en nivells comparables mentre va estar en el càrrec.

"Corregir aquestes i altres pràctiques enganyoses flagrants i òbvies dutes a terme pels demandats redueix el patrimoni net de Trump entre un 17 per cent i un 39 per cent cada any, o entre 812 milions de dòlars i 2.200 milions de dòlars, depenent de l'any", diu el document, que apunta al fet que la major disparitat va tenir lloc el 2014.

En una declaració del cas recentment publicada, Trump va atestar que va tenir "molt poca o cap" participació en la preparació de les declaracions financeres. Mentrestant, el seu equip legal va respondre amb un expedient judicial que indica que el cas ha de ser desestimat perquè les finances de l'Organització Trump no són enganyoses, informa la cadena de televisió CNN.

Donald Trump Jr. i Eric Trump exerceixen actualment com a vicepresidents executius de l'Organització Trump i tenen rols destacats en el braç empresarial del seu pare. Ivanka Trump va ser inclosa anteriorment en la demanda, però un jutge d'apel·lacions estatal la va desestimar.