El fiscal general de Veneçuela confirma 27 morts en protestes i diu que no van ser causades per les autoritats

MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, ha confirmat aquest dimecres la mort de 27 persones en fets violents relacions amb les protestes postelectorals i ha afirmat que cap d'elles és "atribuïble" a les forces de seguretat de l'Estat veneçolà.

Segons ha indicat en la reunió del cos diplomàtic a la seu del Ministeri d'Exteriors, el Ministeri Públic té 180 vídeos que comprometen a les persones que van actuar en contra de civils i d'institucions de l'Estat, incloses una vintena d'escoles i una desena de seus del Consell Nacional Electoral (CNE), tal com ha recollit el portal de notícies veneçolà Globovisión.

"Nosaltres hem demostrat la veritat amb proves i els adversaris a l'Estat veneçolà, a la pau i la democràcia, han mostrat no només mentides, sinó que també s'han burlat de les víctimes que ells van matar, que ells van instrumentalitzar matar. No només van ser 27 assassinats, sinó 190 ferits en un lapse d'un dia i mig, i aproximadament 100 són membres dels cossos policials i militars ferits per aquests criminals, delinqüents", ha manifestat.

Així, ha sostingut que, "de totes les víctimes, el 70 per cent van ser assassinades per grups delinqüencials. Cap atribuïble a cossos de seguretat de l'Estat, cap atribuïble a funcionaris civils o militars o policials vinculats a l'Estat. Perquè no tenim una sola denúncia", ha agregat.

Saab ha assenyalat que el país està vivint una "guerra híbrida" que inclou "intents de cop d'Estat, embrions de guerra civil, massificació serial de sancions per produir migracions, èxodes massius de persones producte de les sancions, guerra judicial imposada a través de cops institucionals".

Segons els resultats divulgats pel Consell Nacional Electoral, el president veneçolà, Nicolás Maduro, va obtenir a prop del 52 per cent dels vots en les eleccions del 28 de juliol, si bé l'oposició reclama la victòria del seu candidat, Edmundo González. La comunitat internacional ha demanat des de llavors transparència i la publicació de les actes.