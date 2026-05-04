La fiscal general israeliana, disposada a negociar un acord amb la defensa de Netanyahu

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -
La fiscal general d'Israel, Gali Baharav-Miara, ha comunicat aquest diumenge la seva disposició a negociar un acord sempre que no hi hagi "precondició" alguna i que el procés judicial al primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, no es vegi afectat, després que el president israelià, Isaac Herzog, proposés dimarts passat una reunió entre la Fiscalia i la defensa del mandatari.
En una carta signada per l'assistent de Baharav-Miara, de la qual s'ha fet ressò el diari 'The Times of Israel', s'indica que la fiscal general i el fiscal de l'Estat Amit Aisman aprecien els esforços d'Herzog per intervenir en un acord en el cas i estan "disposats a dialogar amb la defensa per elaborar un acord de culpabilitat satisfactori, sempre que no existeixin condicions prèvies per a les converses i sense perjudicar el desenvolupament del judici".
La Fiscalia, que no ha donat més detalls sobre les possibles converses, ha respost així a la proposta plantejada dimarts passat per la Presidència, que va convidar a la pròpia Baharav-Miara i a l'advocat de Netanyahu, Amit Hadad, a mantenir una reunió en la residència presidencial en honor d'aconseguir "acords" sobre els casos de corrupció pels quals està sent jutjat aquest últim.