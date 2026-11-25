Vernon Yuen / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, ha confirmat que mantindrà oberta la seva investigació contra el fabricant nord-americà de semiconductors Nvidia malgrat la restitució de Jensen Huang com a conseller delegat de la companyia, al mateix temps que ha carregat contra la gestió del Govern federal per "prejutjar" l'actuació de la signatura sense examinar els fets.
En una entrevista concedida a la cadena de televisió de l'agència de notícies Bloomberg, Bonta ha criticat les declaracions del fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, qui hores abans va qualificar a Nvidia com un "bon ciutadà corporatiu" després de la intervenció del president nord-americà, Donald Trump, davant la junta directiva de l'empresa per aconseguir la reincorporació de Huang.
"Sembla haver prejutjat la conducta de Nvidia quan hi ha evidents senyals d'alarma pertot arreu", ha assenyalat el fiscal californià, qui ha defensat que el procediment bàsic de qualsevol investigació exigeix "examinar sota el capó abans de tancar-ho i dir que es tracta d'un 'bon ciutadà corporatiu'".