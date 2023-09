Un fiscal dels EUA pretén imputar Hunter Biden abans de final de mes per un delicte de possessió d'armes

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El fiscal especial David Weiss ha confirmat que el Departament de Justícia dels Estats Units pretén imputar abans que acabi setembre a Hunter Biden, fill del president del país, Joe Biden, per un delicte de possessió d'armes.

"El judici ràpid requereix que el Govern obtingui una acusació per part d'un gran jurat abans del divendres 29 de setembre de 2023 com aviat", ha declarat Weiss en un comunicat publicat per la cadena estatunidenca CNN.

"El Govern té la intenció de sol·licitar la presentació d'una acusació en aquest cas abans d'aquesta data", resa la missiva.

Hunter Biden va mentir al Departament d'Alcohol, Tabac, Armes de Foc i Explosius, la qual cosa suposa un delicte federal, quan el 2018 va realitzar la compra d'un revòlver i va jurar no estar consumint ni ser un addicte a cap droga il·legal malgrat la seva addicció al crack d'aleshores.

El fill del president es va declarar culpable al juny d'una sèrie de delictes menors per irregularitats a la seva declaració de la renda, entre ells l'impagament d'impostos, i que al principi li hauria servit per arxivar la seva causa per possessió d'armes.

No obstant això, la jutgessa de districte de Delawere, Maryellen Noreika, va rebutjar el pacte entre Hunter Biden i el Departament de Justícia per ser "inusual", doncs resolia l'assumpte de la possessió d'armes amb un programa de desviació, una sort de programa de rehabilitació per remeiar el comportament delictiu.

Cal destacar que el fiscal David Weiss va ser nominat el 2017 pel llavors president, Donald Trump, i ratificat pel Senat republicà un any després. Amb la nominació de Weiss, l'Administració federal voldria buidar tots els dubtes sobre qualsevol acusació de partidisme en favor del fill de Biden.

Hunter Biden és l'únic fill del primer matrimoni del president que segueix amb vida. Una germana petita va morir als 13 mesos en un accident de trànsit en el qual també va morir la llavors dona de Joe Biden i que va causar ferides al propi Hunter i a un altre germà, Beau, mort el 2015 per un càncer cerebral. Biden té també una altra filla fruit del seu segon matrimoni amb Jill Biden, Ashley.

L'activitat empresarial d'Hunter Biden, avesat en consultores i grups de pressió, ha estat motiu recurrent de crítiques, especialment per les seves relacions amb signatures estrangeres i arran de l'ascens del seu pare. El seu nom també va protagonitzar el primer judici polític presentat contra l'expresident Donald Trump, al qual es va acusar d'intentar pressionar a Ucraïna perquè presumptament investigués suposades irregularitats.