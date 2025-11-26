El fiscal del cas sobre la presumpta interferència electoral a Geòrgia desestima els càrrecs contra Trump

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Peter Skandalakis, el nou fiscal del cas contra el president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la presumpta interferència electoral a l'estat de Geòrgia ha desestimat aquest dimecres els càrrecs contra el magnat novaiorquès i la resta dels acusats en la trama.
Skandalakis --que va assumir el cas després que el Tribunal d'Apel·lacions de Geòrgia apartés la fiscal Fani Willis per "conflicte d'interessos" en haver mantingut una relació sentimental amb el fiscal especial Nathan Wade-- ha indicat en un document de 23 pàgines que ha descartat el cas "per servir els interessos de la justícia i promoure la fermesa judicial".
Trump estava acusat juntament amb 18 persones més de pressionar il·legalment funcionaris estatals perquè anul·lessin la seva derrota davant l'ara expresident Joe Biden en les eleccions del 2020, si bé Trump sempre ha denunciat que el cas formava part d'una "caça de bruixes" política.