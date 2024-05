Fins a 20 morts per l'ensorrament d'un edifici en construcció a Sud-àfrica

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats sud-africanes han xifrat aquest diumenge en 20 els treballadors morts i 32 en parador desconegut gairebé una setmana després que s'ensorrés l'edifici en construcció en el qual estaven treballant a la ciutat de George, al sud del país.

En el moment de l'incident, que va tenir lloc el dilluns, hi havia més de 80 empleats en el lloc, dels quals 14 han estat rescatats i estan actualment hospitalitzats. Els serveis d'emergències porten més de sis dies duent a terme les operacions de rescat, segons ha informat el portal de notícies sud-africà News24.

El ministre de Policia de Sud-àfrica, Bheki Cele, ha explicat que els contractistes de l'edifici que es va esfondrar no han proporcionat la informació sol·licitada per les autoritats. No obstant això, ha asseverat que "si la companyia no col·labora, tindran la llei i la legislació".

Cele, que ha visitat durant la jornada als estimats dels desapareguts, ha precisat que el balanç de víctimes és una estimació i no un número definitiu, en desconèixer quantes persones hi havia al lloc.