Fins a 12 morts en bombardejos d'Israel contra un campament de refugiats al centre de Gaza

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys 12 persones han mort la matinada d'aquest divendres en bombardejos de l'Exèrcit d'Israel contra el campament de refugiats de Bureij, situat al centre de la Franja de Gaza, després de 8 mesos de continus atacs que han deixat més de 36.200 palestins morts.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han atacat dos edificis familiars i entre les víctimes mortals hi ha almenys dos nens i tres dones, segons informacions recollides per l'agència de notícies palestina WAFA.

A això, se suma un nou atac contra una casa en un campament de desplaçats al nord-oest del de Nuseirat, també al centre de l'enclavament. A més, hi ha un nombre indeterminat de ferits.

Per la seva banda, l'Exèrcit d'Israel no s'ha pronunciat ara com ara sobre aquests bombardejos, que tenen lloc en el marc de l'ofensiva militar llançada contra la Franja de Gaza en resposta als atacs executats el 7 d'octubre per Hamas, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats.

Les autoritats gazianes, controlades per Hamas, han elevat aquest mateix divendres a més de 36.200 els morts per l'ofensiva, als quals se sumen més de 510 palestins morts des de llavors a Cisjordània i a Jerusalem Est a mans de les forces de seguretat d'Israel i en atacs executats per colons.