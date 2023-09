Finlàndia preveu una expansió de la guerra d'Ucraïna i demana prendre's seriosament l'ús d'armes nuclears

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Finlàndia, Sauli Niinistö, ha advertit aquest dijous de la possibilitat que la guerra d'Ucraïna s'estengui a altres països de la zona i ha demanat a la comunitat internacional "prendre's seriosament" l'ús d'armes nuclears.

"És fàcil dir que els temors són infundats, però els responsables polítics han d'estar preparats per al risc d'escalada", ha afirmat Niinistö durant una reunió amb membres de l'Associació de Periodistes.

Així, ha instat a "prendre's seriosament el risc d'utilitzar armes atòmiques", un perill que, segons ha matisat, és "absolutament enorme". "Si es fan servir armes nuclears, serà la fi del món", ha dit.

A més a més, ha lamentat que la solució al conflicte ara com ara "no està a la vista" atès que Rússia "s'està defensant fortament". "Serà difícil obligar els russos a abandonar Ucraïna", ha dit, segons informacions del diari 'Ilta-Sanomat'.

Sobre la possibilitat que Ucraïna ataqui les tropes russes amb armes proporcionades per Finlàndia, el president ha matisat que aquest armament "es va transferir per a la defensa". "Que jo sàpiga es fan servir per a aquestes finalitats", ha aclarit.

En relació amb la caiguda de drons russos sobre territori romanès, ha afirmat que això demostra que hi ha un ambient "de terror" a Europa arran de la invasió d'Ucraïna. "Tots recordem que un míssil va caure a Polònia, però som molt assenyats. Fins i tot aquestes petites coses ho poden canviar tot, malauradament, cap a pitjor".