Finlàndia investiga per sabotatge a un petrolier procedent de Rússia per danys a un cable submarí

Les autoritats investiguen si el vaixell pertany a la "flota a l'ombra" de Rússia

MADRID, 26 des. (EUROPA PRESS) -

La Policia de Finlàndia ha obert una investigació aquest dijous per "sabotatge agreujat" a un petrolier procedent de Rússia després dels danys registrats a l'EstLink2, un cable d'electricitat submarí que connecta al país europeu amb Estònia.

"El petrolier 'Eagle S', matriculat a les Illes Cook, va entrar en aigües territorials finlandeses i ara s'està investigant la seva participació en els danys", ha dit la Policia en un comunicat en el qual afirma que van escortar al vaixell amb helicòpters de la Guàrdia Fronterera i de les Forces Armades.

Les autoritats finlandeses investiguen els danys registrats al cable, que s'estén per uns 170 quilòmetres de longitud, dels quals 145 són submarins. En total, 14 quilòmetres transcorren per territori finlandès mentre que altres dotze per territori d'Estònia.

El director general de Duanes, Sami Rahskit, ha explicat en roda de premsa que se sospita que el vaixell pertany a l'anomenada "flota a l'ombra" de Rússia. El cas també està sent investigat per un greu delicte a l'evasió de sancions.

La tripulació del vaixell --actualment a la costa de Porkkala, a uns 30 quilòmetres de la capital, Hèlsinki-- encara està sent interrogada per les autoritats finlandeses, per la qual cosa no hi ha detalls sobre les seves nacionalitats.

Segons dades preliminars de les perquisicions, les ancores del camió cisterna no estaven dins del vaixell, que transportava gasolina recarregada d'un port rus. De moment, no hi ha cap altra embarcació sospitosa, segons la cadena de radiodifusió YLE.

El primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha afirmat que "les flotes a l'ombra suposen un gran risc per a altres estats del mar Bàltic i de la resta de la Unió Europea. "El govern està fent tot el possible per solucionar-ho", ha agregat.

La flota a l'ombra són bucs de tercers països que ajuden a transportar mercaderies prohibides a Rússia o per beneficiar al Kremlin en el marc de les sancions imposades per països occidentals en represàlia per la guerra d'Ucraïna.