Finlàndia confisca un vaixell sospitós de fer malbé un cable submarí al Bàltic

MADRID 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La Policia de Finlàndia ha informat aquest dimecres que ha confiscat un vaixell sospitós de fer malbé un cable submarí al mar Bàltic a finals de desembre del 2025, en una investigació criminal oberta.
L'Oficina Nacional d'Investigació (KRP, per les seves sigles en finès) ha indicat que la confiscació s'ha fet a primera hora del matí "per assegurar les mesures per a la investigació criminal". La càrrega del vaixell Fitburg estava sota detenció administrativa per part de Duanes.
"Per a la investigació, s'estan duent a terme exàmens forenses a la nau i s'està interrogant els membres de la tripulació, la qual cosa fa que la confiscació sigui essencial en aquesta etapa", ha explicat l'esmentada oficina de la policia finlandesa.
Així, ha explicat que investiga l'incident com un dany criminal agreujat, intent de dany criminal agreujat i interferència agreujada en les telecomunicacions". A més, les autoritats han posat en presó preventiva un tripulant i la prohibició de viatjar a tres persones més.
Duanes, per la seva banda, ha conclòs que els productes d'acer transportats estan subjectes a sancions russes, però ha avançat que no obrirà una investigació penal, sempre que la càrrega sigui retirada del país nòrdic.
Les autoritats finlandeses van intervenir el vaixell la nit de Cap d'Any al golf de Finlàndia. la nau, que navegava de Rússia a Israel, és sospitosa de fer malbé un cable de telecomunicacions amb l'àncora.