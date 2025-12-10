La filla de l'opositora María Corina Machado rep en el seu nom a Oslo el Premi Nobel de la Pau

MADRID 10 des. (EUROPA PRESS) -
Ana Corina Sosa, filla de l'opositora María Corina Machado, ha rebut aquest dimecres en el seu nom el Premi Nobel de la Pau 2025, guardó lliurat en una cerimònia a Oslo a la qual la política no ha pogut arribar a temps després de viatjar des de Veneçuela i sense que hagin transcendit els detalls de la seva ruta per motius de seguretat.
La filla de Machado ha pujat a l'estrada per recollir de mans del president del Comitè Noruec del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, el diploma i la medalla d'or en nom de la seva mare, davant una gran ovació de tots els presents, entre els quals ha destacat el rei Harald V de Noruega.
Minuts abans de la cerimònia, l'Institut Nobel ha publicat un comunicat per confirmar que Machado no podria ser-hi present malgrat "fer tot el que podia per arribar a la cerimònia". "Un viatge en una situació d'extrem perill", ha dit, juntament amb una conversa telefònica amb l'opositora en la qual confirmava que es trobava bé i de camí a la capital noruega.