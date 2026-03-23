El fill del xa demana als EUA i Israel respectar la infraestructura civil iraniana davant l'ultimàtum de Trump

MADRID, 23 març (EUROPA PRESS) -
El fill més gran de l'enderrocat xa de l'Iran, Reza Pahlaví, ha demanat aquest diumenge als Estats Units i a Israel que "continuïn atacant al règim" iranià i a "el seu aparell repressiu", però que ho facin "respectant la infraestructura civil que els iranians necessitaran per reconstruir" el país, a poques hores que s'esgotin els dos dies que el president nord-americà, Donald Trump, ha donat a Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz o, en cas contrari, fer front a atacs a les centrals elèctriques.
"Els demano al president Trump i al primer ministre (israelià, Benjamin) Netanyahu que continuïn atacant al règim i el seu aparell repressiu, respectant la infraestructura civil que els iranians necessitaran per reconstruir el nostre país", ha sol·licitat Pahlaví en un missatge a xarxes socials en el qual ha defensat que l'"Iran ha de ser protegit", mentre que "el règim ha de ser desmantellat".
L'aspirant al tron, a l'exili des de 1979, ha defensat en aquest sentit que l'"Iran no és la República Islàmica". "La infraestructura civil de l'Iran pertany al poble iranià i al futur d'un Iran lliure", ha manifestat, contrastant-la amb "la infraestructura de la República Islàmica", que ha definit com "la maquinària de repressió i terror utilitzada per impedir que aquest futur es converteixi en realitat".