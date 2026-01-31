El fill del pres palestí Marwan Barghouti defensa el paper del seu pare per "aportar unitat" en Palestina

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Aplaudeix la postura del Govern espanyol i espera poder reunir-se amb Sánchez en uns mesos
BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El fill del pres palestí Marwan Barghouti --símbol de la resistència palestina que porta empresonat per Israel des de 2002--, Arab Barghouti, ha confiat en el seu imminent alliberament, i ha defensat que el seu pare "participaria en qualsevol funció que aportés unitat al poble palestí".
En una entrevista d'Europa Press a Barcelona, abans de participar el dijous en el Concert-Manifest x Palestina al Palau Sant Jordi, Arab Barghouti ha expressat aquest desig d'alliberament després que el president d'Estats Units, Donald Trump, no descartés a finals d'octubre de 2025 demanar que Israel alliberés al seu pare.
"La comunitat internacional, si realment vol reactivar el procés polític i treballar per un futur millor per a la regió, per l'estabilitat i la pau, necessita un lideratge palestí que sigui representatiu del poble palestí, creïble, legítim, i ell representa això", ha defensat.
Ha explicat que el somni de Marwan Barghouti és que els nens palestins visquin en pau i seguretat, i ha afegit que, malgrat que el seu pare ja és un líder i no creu que "necessiti un càrrec per ser nomenat", és el poble palestí qui ha de triar als seus dirigents en unes eleccions i un procés democràtic.
ISRAEL "NO VOL LA PAZ"
Marwan Barghouti, conegut popularment com el 'Mandela palestí', va quedar exclòs dels gairebé 2.000 presos i detinguts palestins de Gaza i Cisjordània que van ser posats en llibertat en el marc de l'actual alto el foc que va començar a l'octubre, i el seu fill ha reconegut que aquesta treva ha estat "alguna cosa positiu", però que no era l'alto el foc que esperaven, ja que continua havent-hi bombardejos.
Ha criticat que Israel "clarament no vol la pau, i aquestes són les seves paraules, són molt clars sobre el fet que volen el domini total sobre la terra, la neteja ètnica del poble palestí", però confia que arribi un moment en què la comunitat internacional estigui convençuda de posar fi al conflicte i portar pau i estabilitat a la regió.
Ha assegurat que el Govern israelià ha "perseguit cada vegada més" al seu pare des que es reavivés el conflicte el 7 de setembre de 2023, ja que li van tornar a enviar a un règim d'aïllament, i des de llavors ha estat agredit en 7 ocasions, l'última d'elles al setembre de 2025, ha detallat.
"Encara pateix del trencament de 4 costelles, ha perdut 12 quilos i té múltiples problemes de salut. Però, al mateix temps, quan l'advocat el va veure per última vegada, fa uns 15 dies, va dir que segueix sent molt fort mentalment, que segueix sent positiu sobre el futur, que segueix somrient i que espera un futur millor", i ha destacat l'esperit optimista del seu progenitor.
EL PLA DE PAU DE TRUMP
Arab Barghouti ha demanat que es posi fi al sofriment del poble palestí: "Si això ha de passar a través de la Junta de Pau, que passi. Si ha de passar a través d'altres organismes, que passi", ha sostingut en ser preguntat per com valora el Pla de Pau impulsat per Donald Trump.
Ha avisat que el que no acceptaran és que hi hagi una divisió entre Gaza i Cisjordània, i ha agregat que "aquest és un dels objectius del Govern israelià en aquest moment, que és mantenir una gran divisió i acabar amb el somni de tenir una entitat palestina i un Estat palestí".
També ha criticat el paper de la UE, a qui ha acusat de ser "còmplice del patiment palestí durant moltes, moltes dècades, no només en els últims dos anys", i de donar un tracte especial a Israel, després del que ha recordat que en pocs dies van sancionar a Rússia quan va envair Ucraïna, però que no van fer el mateix amb Israel.
LA POSTURA D'ESPANYA
Arab Barghouti ha lloat la postura del Govern espanyol i la pressió exercida per l'opinió pública espanyola, i ha apostat per teixir ponts entre el poble palestí i espanyol: "Sé que el meu pare es va sentir molt agraït quan es va assabentar de la postura del Govern espanyol i de l'impacte que va tenir en altres governs en ser tan clar en la seva postura", ha dit en al·lusió al reconeixement de l'Estat palestí.
També ha concretat que en uns dos o tres mesos viatjarà a Madrid on espera poder reunir-se amb representants de l'Executiu espanyol i amb el president del Govern, Pedro Sánchez, de qui ha dit que és "un model a seguir per a molts palestins".
Preguntat per com explica el suport de la societat israeliana al Govern de Benjamin Netanyahu, Arab Barghouti ha sostingut que els han "rentat el cervell perquè creguin que tots els palestins són enemics, i això ve dels seus mitjans de comunicació, de figures com Netanyahu, que s'alimenta de la por".
Ha desitjat que hi hagi un despertar en la societat israeliana: "Tenen dues opcions: o es converteixen en un Estat pària, aïllat del món sencer, perquè el món està veient els seus crims contra el poble palestí, o decideixen canviar el seu Govern i portar un que crea en el procés polític".