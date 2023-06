Filipines.- Més de 20.000 evacuats per l'erupció del volcà Mayon a Filipines

MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Un total de 20.267 persones han estat evacuades pel risc que suposa l'erupció del volcà Mayon, que està provocant explosions i fonts de lava que mantenen el nivell d'alerta en grau tres, segons les autoritats filipines.

El Consell Nacional per a la Gestió i la Reducció del Risc de Desastres (NDRRMC) ha indicat que els evacuats es troben en 27 centres, sense que s'hagin reportat de moment danys personals.

"Mentre no hi hagi ningú a la zona de perill permanent, no esperem que hi hagi víctimes. Però el repte realment és com mantenir o gestionar els centres d'evacuació, perquè aquí és on podríem tenir problemes. Hem de prevenir brots de malalties", ha indicat el portaveu de NDRRMC, Raffy Alejandro, en declaracions al canal de televisió ABS-CBN.

Aquestes declaracions tenen lloc després que l'agència hagi rebut informes preliminars que s'han registrat casos de diarrea als centres d'evacuació, mentre que les autoritats sanitàries han registrat casos de problemes respiratoris.

Mayon, a uns 330 quilòmetres de Manila, està considerat un dels volcans més volàtils dels actius del país. Els terratrèmols i l'activitat volcànica són habituals a les Filipines per la seva posició en el "Cinturó de Foc" del Pacífic, on xoquen les plaques tectòniques.

L'erupció més potent de les últimes dècades va ser la de la Muntanya Pinatubo l'any 1991, que va matar a més de 800 persones. Aquell desastre va produir un núvol de cendra que va recórrer milers de quilòmetres.