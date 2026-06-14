Augmenten a 61 els morts i a 40 els desapareguts pel terratrèmol del passat dilluns a Filipines

Europa Press/Contacto/Rouelle Umali
MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Filipines han informat que ja són 61 els morts i 1.403 els ferits a causa del terratrèmol de magnitud 7,8 en l'escala de Richter registrat dilluns passat a la illa de Mindanao, al sud del país, on encara hi ha 40 persones en parador desconegut.
El Consell Nacional de Reducció Gestió del Risc de Desastres (NDRRMC, per les seves sigles en anglès) ha indicat en el seu últim balanç d'aquest diumenge que més de 173.000 famílies s'han vist afectades pel sisme, amb un total de 724.000 persones. Així mateix, ha apuntat al fet que són unes 54.000 els habitatges que s'han vist danyades, de les quals 9.900 han quedat completament destruïdes.
L'Exèrcit filipí ha dedicat les últimes hores a lliurar ajuda i aigua potable a les comunitats aïllades afectades pel terratrèmol a les províncies de Sarangani i Davao Occidental. En cooperació amb l'Oficina de Protecció contra Incendis, també van desplegar un sistema mòbil de filtració d'aigua per proporcionar aigua potable, molt necessària, a les famílies afectades pel terratrèmol.
L'Institut Filipí de Vulcanologia i Sismologia (Phivolcs) ha especificat que el sisme ha tingut el seu epicentre uns 32 quilòmetres a l'oest de Maasim, a la província de Sarangani, abans de destacar que l'hipocentre ha estat situat a uns 33 quilòmetres de profunditat.
Filipines està situada en el conegut com a Cinturó de Foc del Pacífic, on es produeixen al voltant del 90% dels terratrèmols del món. Al setembre de 2025, prop de 70 persones van perdre la vida i altres 150, aproximadament, van resultar ferides a causa d'un sisme de magnitud 6,9 en l'escala oberta de Richter en Cebú (centre).