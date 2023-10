Fico ratifica després de la seva victòria que proposarà negociar amb Rússia la fi de la guerra a Ucraïna

MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre eslovac Robert Fico ha assegurat després de la victòria del seu partit Smer en les eleccions legislatives de dissabte, que proposarà l'obertura immediata de negociacions de pau amb Rússia per posar fi a la guerra a Ucraïna i ha insistit que "no cal repetir" la seva posició contra l'assistència militar al Govern de Kíiv.

En el seu discurs triomfal, l'ex-primer ministre ha repetit el seu missatge de campanya, que anteposa els problemes nacionals a la guerra d'Ucraïna. "Els nostres problemes són diferents. Si rebo el mandat, sé exactament el que he de fer", ha fet saber Fico, que ha confirmat que encara no ha rebut la trucada de la presidenta del país i rival política, Zuzana Caputová, per iniciar les necessàries converses de coalició.

"En qualsevol cas, si el meu partit arriba al govern, tinguem o no el càrrec de primer ministre farem tot el possible per començar negociacions de pau a Ucraïna tan aviat com sigui possible. Sobre armar Ucraïna, ja saben la nostra opinió", ha indicat.

Fico, que en cas d'arribar a un acord de coalició tornaria, per tercera vegada, a la Prefectura del Govern, ha assegurat que assumiria de nou el poder sense ànim de revenja, tot i que ha deixat entreveure que "hi ha un problema" amb el cap de la Policia Nacional, Stefan Hamran, i amb el fiscal especial Daniel Lipsic, a qui acusa de persecució política. "No es tracta d'una venjança. Són qüestions elementals", ha indicat.