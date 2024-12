Fico ofereix Eslovàquia per a possibles negociacions de pau entre Ucraïna i Rússia

MADRID 28 des. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre eslovac, Robert Fico, ha ofert el seu país per acollir una futura negociació de pau entre Ucraïna i Rússia, oferta que han qualificat com "una de les opcions" des del Kremlin.

"Si algú ens diu que vol organitzar unes negociacions de pau a Eslovàquia sobre el conflicte entre Ucraïna i Rússia, poden comptar amb la nostra hospitalitat", ha afirmat Fico en un missatge de vídeo publicat divendres en xarxes socials.

El propi Fico ha explicat que va tractar la proposta amb el president rus, Vladímir Putin, quan es va entrevistar amb ell diumenge passat en la visita sorpresa a Moscou i ha destacat la seva satisfacció per la reacció positiva del mandatari rus.

El propi Putin valorava aquest divendres la iniciativa, però aquest dissabte el portaveu oficial del Kremlin, Dmitri Peskov, ha restat rellevància a la mateixa al·legant que és "una opció" entre altres.

"No. És una opció. No és l'única opció. Estem parlant de països que mantenen una postura neutral i parlen igualment amb Kíiv i Moscou. Hi ha bastants pocs països així", ha indicat Peskov, segons recull l'agència de notícies russa TASS.

Peskov ha destacat les iniciatives de pau de diversos països. "Mantenim bones i constructives relacions amb els nostres col·legues d'aquests països", però ha argumentat que el primer en aquest moment seria obrir un procés de pau.